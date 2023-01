Berlusconi “Leali con il centrodestra, Forza Italia determinante”

ROMA (ITALPRESS) – "Questa volta il compito di cambiare le cose tocca al centrodestra e Forza Italia sarà ancora una volta protagonista di un'alleanza che ho fondato io, quasi trent'anni fa, e nella quale continuo a credere con una convinzione assoluta. Una coalizione plurale, nella quale il nostro ruolo è determinante. Parlo del ruolo dei liberali, del ruolo dei cristiani, del ruolo dei garantisti, del ruolo degli europeisti, e degli atlantisti, parlo dei principi del Partito Popolare Europeo che noi orgogliosamente rappresentiamo in Italia e di cui siamo parte integrante. Siamo dunque naturalmente e decisamente leali ad una coalizione alla quale proprio noi abbiamo dato vita. Ma dobbiamo sempre ricordare che nel Centrodestra abbiamo un ruolo e un compito specifico, diverso dagli altri componenti della coalizione". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato in occasione della presentazione della lista dei candidati alle regionali del Lazio di Forza Italia. "Solo noi, nel governo della Nazione, abbiamo un progetto concreto per portare le pensioni a 1000 euro entro la legislatura. Solo noi abbiamo proposte concrete per dare lavoro ai giovani, con la detassazione e la decontribuzione totale dei contratti di primo impiego. Solo noi abbiamo come priorità assoluta il taglio delle tasse, la lotta alla burocrazia e la riforma della giustizia in senso garantista", aggiunge. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb1/sat/red 20-Gen-23 16:45