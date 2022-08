Berlusconi “Più verde nelle città con boschi circolari e radiali”

ROMA (ITALPRESS) – "Nelle nostre città il verde scarseggia, interi quartieri sono fatti di solo cemento. Eppure vivere nel verde significa vivere meglio, in modo più naturale, circondati dalla bellezza, con un'aria più pulita e più fresca. Ne va della nostra salute, della qualità delle nostre vite. Per questo abbiamo deciso che, quando andremo al governo, ogni anno faremo mettere a dimora un milione di nuovi alberi, naturalmente in aggiunta a quelli già previsti nei piani nazionali e regionali esistenti. Il mio sogno è quello di realizzare dei boschi circolari, intorno alle grandi città, e dei boschi radiali, dei veri e propri corridoi verdi fra le case". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella consueta videopillola del programma sui social in vista delle elezioni. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ads/sat/red 20-Ago-22 13:28