Berlusconi “Votare Fi per costruire un nuovo miracolo italiano”

ROMA (ITALPRESS) – "Non sarà la stessa Italia quella che avremo dopo il 25 settembre, se vinceremo noi o se invece dovesse vincere la sinistra. Con noi avremo un Paese amico dei cittadini con tasse più leggere e procedure burocratiche più semplici, dovremo avere anche e finalmente una giustizia imparziale che tutelerà i cittadini. Sarà un'Italia che si prenderà cura dei più deboli e che darà un futuro ai nostri giovani. Un'Italia per la quale l'Europa e l'Occidente sono scelte politiche definitive e assolute". Così, in un videomessaggio su Facebook, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "L'Italia della sinistra è un'Italia uguale o addirittura peggiore di quella di oggi che non abbasserà le tasse, che potrebbe anzi mettere una patrimoniale sulle nostre case e sui nostri risparmi,o ddirittura una tassa del 45% sulle successioni", aggiunge. "Un'Italia che continuerà a soffocare nella burocrazia, è un'Italia in mano a un piccolo nucleo di magistrati politicizzati che possono disporre pienamente della nostra libertà, un'Italia nella quale non si andrà avanti perchè sarà bloccata da un'infinità di veti. Non sono due italie uguali, scegliere il nostro modello significa scegliere un'Italia più libera, più prospera e più amica dei cittadini. La sinistra, invece, racchiude ancora in sè il passato, l'immobilismo, quella che qualcuno di loro ha definito la 'decrescita felicè, che di felice ha davvero molto poco. Nessuno può essere indifferente a questa scelta del 25 settembre, che riguarda tutti noi, i nostri figli, i nostri nipoti. Per questo vi chiedo, di andare a votare e di votare Forza Italia per costruire tutti insieme dopo il 25 settembre un nuovo, grande miracolo italiano", conclude. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/r 03-Ago-22 18:17