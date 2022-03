Bertagnolli vince l’argento nel gigante alle Paralimpiadi

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Argento per Giacomo Bertagnolli (foto Cip) e Andrea Ravelli nello slalom gigante vision impaired alle Paralimpiadi di Pechino2022. Per la coppia azzurra è il secondo argento della rassegna cinese a cinque cerchi ed il terzo podio complessivo. "Purtroppo manca la medaglia d'oro – sottolinea Bertagnolli, 23enne sciatore trentino delle Fiamme Gialle, portabandiera azzurro in Cina – Abbiamo disputato due belle manche ma loro sono stati più bravi, non si può sempre voler tutto, lo prenderemo come insegnamento per il futuro, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. E' comunque una medaglia d'argento e non bisogna lamentarsi. Da qui bisogna ripartire per riprenderci l'oro. Sono migliorato tanto ma gli altri hanno fatto come me se non di più. Con Aigner sarà una battaglia dura da qui fino a Milano-Cortina. Le gare si vincono se tiri fino in fondo: ora testa allo slalom, dove vogliamo fare bene". Nello slalom maschile di categoria Standing, quarto posto per Federico Pelizzari, 21esimo per Davide Bendotti. (ITALPRESS). mc/com 10-Mar-22 07:30