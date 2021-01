Biden “protezionista” firma il Buy American, per acquistare solo prodotti Usa

Joe Biden “protezionista” firma il cosiddetto decreto Buy American, un ordine esecutivo per spingere il governo federale ad acquistare solo prodotti “made in Usa”. L’esecutivo inoltre creerà un sito in cui le aziende americane potranno controllare quali contratti sono stati invece appaltati a società straniere.

“Faremo in modo di assicurare che acquistino prodotti americani fatti in America” – ha detto Biden parlando dei contratti federali, confermando quindi la volontà di continuare una politica di intervento tesa a promuovere il settore manufatturiero americano, come aveva fatto Trump.

Una politica quanto mai necessaria dopo la grave crisi economica prodotta dalla pandemia di Covid. Ma che potrebbe rivelarsi difficile da applicare per Biden come lo è stato per Trump che con la sua Buy American misura ha trovato spesso l’opposizione degli stessi membri dell’amministrazione che temevano contro misure da parte degli altri Paesi. Secondo i dati di Public Citizen, il governo federale spende ogni anno 600 miliardi di dollari in appalti, con una buona fetta che finisce a società internazionali. (Foto ANSA)