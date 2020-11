Biden vince le elezioni “Sarò il presidente di tutti gli americani”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Sulla scorta degli ultimi dati arrivati dalla Pennsylvania, il sito della Cnn dà Biden vincente, tanto da titolare "Biden vince". "America, sono onorato che tu mi abbia scelto per guidare il nostro grande Paese", commenta così su Twitter Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti. "Il lavoro davanti a noi sara' duro, ma prometto questo: saro' il presidente di tutti gli americani, che abbiate votato per me o no". "Ripaghero' – ha concluso Biden – la fiducia che avete riposto nei miei confronti". (ITALPRESS). tai/fsc/red 07-Nov-20 18:09