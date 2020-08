Binder sfreccia a Brno, primo podio per Morbidelli, Rossi è quinto

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Brad Binder vince il Gran Premio della Repubblica Ceca, terza prova stagionale del Mondiale MotoGp. Primo successo in carriera nella classe regina per il pilota sudafricano della Ktm, che precede un ottimo Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), secondo e al primo podio in MotoGp, e Johann Zarco (Esponsorama Racing Ducati), che era partito dalla pole position. Gioia meritata per Binder, che ha un ritmo nettamente superiore a tutti e si porta in testa a dieci giri dal termine, gestendo poi il finale con maturità. Il rookie conquista così un successo storico, strappando la vittoria a Franco Morbidelli che sale però con merito sul secondo gradino del podio a coronamento di un weekend superlativo. Alle spalle dell'italiano, come detto, Zarco, che anche se a fatica riesce a tenere dietro Alex Rins (Suzuki). Il leader del Mondiale Fabio Quartararo, dopo aver dominato nei primi due appuntamenti, fatica a trovare il passo ed è solo settimo, ma incrementa comunque il proprio vantaggio in classifica piloti su un deludente Maverick Vinales, soltanto quattordicesimo. Un ottimo Valentino Rossi, che può recriminare per una qualifica negativa, risale fino alla quinta posizione con l'altra Yamaha ufficiale, mentre la gara di rimonta per Andrea Dovizioso non frutta al forlivese della Ducati nulla di meglio rispetto all'undicesimo posto. (ITALPRESS). glb/red 09-Ago-20 14:56