Black Friday, da Amazon iniziative a sostegno di PMI, ambiente e scuole

ROMA (ITALPRESS) – Amazon annuncia l'inizio della Settimana del Black Friday con decine di migliaia di prodotti in offerta disponibili a partire da oggi fino alle 23:59 del 28 novembre, su amazon.it/blackfriday e tramite la shopping app di Amazon. Quest'anno, inoltre, il vero e proprio Black Friday durerà ben 48 ore, dalla mezzanotte del 24 novembre alle 23.59 del 25 novembre. Durante tutta la settimana, i clienti potranno trovare anche le migliori idee regalo in tutte le categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa e la cucina, i must-have fashion della stagione e le ultime proposte beauty. Inoltre, saranno disponibili migliaia di prodotti in offerta dai partner di vendita di Amazon, incluse le piccole e medie imprese. La settimana del Black Friday è anche il momento ideale per portarsi avanti con i regali di Natale. Nel negozio di Natale di Amazon.it, i clienti possono, infatti, acquistare un'ampia selezione di idee regalo in offerta e non solo, dalle più innovative, alle più tradizionali come decorazioni natalizie, calendari dell'Avvento e giocattoli, oltre a proposte Made in Italy e Climate Pledge Friendly. Per questa speciale occasione Amazon aprirà anche la Black Friday Gallery, uno spazio pop-up che, per quattro giorni, permetterà ai visitatori di immergersi in un'atmosfera unica e di scoprire tante idee regalo per lo shopping di Black Friday. Gli spazi di via San Carpoforo a Milano si trasformeranno in un percorso che rievoca l'universo onirico della creatività e che, attraverso diversi ambienti tematici, valorizza i tratti distintivi dell'offerta di Amazon.it: il Made in Italy, la sostenibilità, le offerte, le iniziative benefiche, l'attenzione alle piccole e medie imprese italiane. Fra gli spazi ci saranno la Stanza d'Artista, fulcro del progetto, che con l'opera dello scultore Jago, celebra l'estro italiano e il Made in Italy. Il cielo in una stanza, dove trovano posto le iniziative che raccontano il supporto di Amazon alla comunità. La Green room, cuore verde dedicato alla sostenibilità. Scenari italiani, che racconta l'impegno di Amazon nel valorizzare le piccole e medie imprese italiane. La Piazza Amazon, che con una combinazione di colori, suoni e prodotti, porterà alla luce i più bei ricordi d'infanzia. In diretta poi dalla vetrina della Black Friday Gallery, i popolari streamers ilMasseo, Riccardo Dose, Antonella Arpa – Himorta e Diego Naska si racconteranno sui rispettivi canali Twitch. La Black Friday Gallery di Amazon sarà aperta al pubblico il 22 novembre dalle 14.00 alle 20.00 e dal 23 al 25 novembre dalle 10.00 alle 20.00. Infine, acquistando su Amazon.it, è possibile anche fare del bene, grazie all'iniziativa Un click per la Scuola, che conferma l'impegno di Amazon a supporto del mondo della didattica e che, nell'edizione 2022, oltre a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado distribuite su tutto il territorio nazionale, ha coinvolto anche il progetto "Fuoriclasse in Movimento" di Save the Children, una rete di scuole in tutta Italia unite per favorire il benessere degli studenti e il rinnovamento di metodologie e strumenti per contrastare la dispersione scolastica. Durante lo shopping di Black Friday, i clienti Amazon potranno infatti contribuire all'iniziativa registrandosi al sito dedicato www.unclickperlascuola.it e selezionando il destinatario della donazione che si desidera supportare tra le migliaia di scuole italiane o Save the Children. Amazon donerà, sotto forma di credito virtuale, una percentuale degli acquisti idonei effettuati dai clienti su Amazon.it al loro destinatario prescelto. Infatti, tutti gli acquisti, inclusi i prodotti venduti dai partner di vendita su Amazon.it, come i prodotti delle piccole medie imprese italiane, parteciperanno al computo degli acquisti a fronte dei quali Amazon donerà crediti virtuali alle scuole o a Save The Children. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/com 18-Nov-22 11:09