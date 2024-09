Blitz contro la ‘Ndrangheta, 31 misure cautelari nel Crotonese

CROTONE (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando provinciale di Crotone, in collaborazione con i colleghi di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di 31 persone (per 15 delle quali è stata emessa la custodia in carcere, per 7 gli arresti domiciliari e per 9 l'obbligo di dimora). Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, danneggiamento, associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, nonché di numerosi reati in materia d'armi, di sostanze esplodenti e di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. – foto ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS). vbo/com 20-Set-24 09:38