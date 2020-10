Blutec di Termini Imerese, via libera al progetto di Smart City Group

I commissari straordinari di Blutec hanno giudicato valide le proposte presentate dal progetto Smart Utilities District per la riqualificazione dell’ex area Fiat di Termini Imerese e hanno approvato la proposta del consorzio Smart City Group per la creazione di un polo industriale green, che prevede investimenti per 200 milioni di euro ed oltre 700 posti di lavoro diretti, oltre a quelli generati dall’indotto.

“La decisione dei commissari è per noi al tempo stesso motivo di grande orgoglio e di rinnovato, forte impegno a dare concretezza ai progetti sin qui messi a punto sulla carta – dice Giancarlo Longhi, presidente del Consorzio Smart City Group -. Con il progetto Sud si apre per la Sicilia un periodo di rilancio della crescita economica e di sperimentazione tecnologica, che sarà anche un valido esempio per un Paese che deve ripartire dall’economia circolare”.

Stefano Rolando, vicepresidente del Consorzio, sottolinea l’ampia visione complessiva: “In aggiunta ai 18 progetti di impresa, sono allo studio anche iniziative consortili che riguardano la riqualificazione ambientale del sito e il rapporto con un’ampia rete universitaria per sviluppi culturali, scientifici e sociali a favore del territorio e del Paese”.

In attesa del benestare del Mise, alcune aziende del Consorzio segnalano di essere pronte ad avviare le pratiche di insediamento nell’area: si tratta, in particolare, di quelle che fanno capo alla tecnologia del grafene e all’area delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si sono già svolti incontri con Invitalia e Banca Intesa; numerosi i fondi di investimento green che hanno manifestato interesse. Gli aspetti occupazionali, per i quali il consorzio è supportato da Synergie Italia, sono stati invece oggetto nei giorni scorsi di incontri con Fim Fiom e Uilm.

Una bozza del protocollo di legalità è stata inviata alla Prefettura di Palermo, in preparazione dell’incontro richiesto da Smart City Group; entro fine mese, i rappresentanti del consorzio e delle imprese associate hanno programmato una serie di tavoli con la Regione siciliana e altri enti locali, “tra i quali si auspica un primo confronto con la neo-sindaca di Termini Imerese Maria Terranova, la quale proprio della questione ambientale ha fatto uno dei punti qualificanti del suo programma”.