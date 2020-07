Bomba d’acqua su Palermo, due morti

PALERMO (ITALPRESS) – Un violento nubifragio ha fatto due morti oggi a Palermo. Nel capoluogo siciliano sono caduti fino a 125 millimetri di pioggia. Un record per questo periodo. Le vittime sarebbero rimaste intrappolate nella loro auto, travolta dall'acqua. Molti sottopassi sono finiti sott'acqua cosi' come anche numerose strade: tantissime le auto sommerse con gli automobilisti costretti a nuotare per mettersi in salvo. Il traffico e' rimasto paralizzato su diverse arterie intorno e dentro la citta'. Il maltempo non ha risparmiato neanche la provincia. Rovesci e temporali di forte intensita' hanno colpito Catania e provincia, sebbene non paragonabili a quelli di Palermo, con punte di oltre 20-30mm. Temporali anche su Madonie, Nebrodi, messinese tirrenico ed ennese. (ITALPRESS). vbo/abr/red 15-Lug-20 20:20