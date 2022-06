Bombardieri “Gli incidenti sul lavoro una guerra civile”

PALERMO (ITALPRESS) – È la sicurezza sul lavoro il tema centrale per la Uil. Il 21 giugno 4 morti, il 22 un altro incidente con una vittima nel Materano. "Una guerra civile, una strage continua", dice il segretario generale del sindacato, Pierpaolo Bombardieri, in un'intervista all'agenzia Italpress. "Qual è il modello di sviluppo che pensiamo per il domani? La pandemia e la guerra lasceranno tracce per molto tempo. La tutela della vita e della dignità della persona e del lavoro sono principi inviolabili. Ecco perché dobbiamo intervenire anche sulla sicurezza sul lavoro", spiega. Si parte dalla battaglia sulla sicurezza sul lavoro, "la battaglia campale", secondo il leader della Uil. "Sosteniamo che su questo bisogna intervenire con misure più forti. Se una azienda viola norma su sicurezza secondo noi non deve più partecipare ai bandi pubblici per infrastrutture. E anche le associazioni datoriali, se sono coerenti con la condanna del lavoro nero che poi porta a incidenti mortali, dovrebbero essere in grado di dire che se violano le norme sulla sicurezza sono fuori dalle loro associazioni", spiega. Nel frattempo aumentano i cantieri spinti anche dai fondi del Pnrr. Ma anche da questo punto di vista arriva il monito del leader sindacale sull'attuazione della spesa e su due possibili rischi. "La guerra in Ucraina e l'impennata del costo delle materie prime comportano una variazione dei prezzi. Abbiamo chiesto al Governo non di modificare il Pnrr ma di adeguare costi e tempi nella messa a bando delle infrastrutture", spiega. "La seconda preoccupazione è quella che riguarda come questi piani siamo messi a terra", aggiunge, "i progetti sono arrivati alle Regioni e ai Comuni. E li c'è un problema per le assunzioni dei dipendenti, ci sono Comuni con uffici tecnici inesistenti. È chiaro che la mole di lavoro rischia di essere ritardata. Serve accelerare le assunzioni nella P.A. e serve un confronto con le parti sociali. Questi soldi dovranno servire a ricostruire un paese su basi diverse e serve un confronto con le parti sociali e con la partecipazione di tutti. Nei territori questo non lo vediamo". Infine gli interventi contro inflazione e caro vita. Che sono gli stessi che la Uil ha illustrato in piazza nella manifestazione nazionale del 16 dicembre scorso. "Siamo andati in piazza dicendo che non era oro tutto quello che luccicava", spiega il segretario generale, "c'era una narrazione che diceva che la crescita era al 6% e tutto andava bene. Noi spiegavamo che quelle situazioni erano contingenti e legate al rimbalzo. Ma quando provavamo a sottolineare questo elemento e raccontavamo un paese che soffriva per la pandemia dicevano che eravamo pessimisti. I fatti ci hanno dato ragione". Abbiamo detto, aggiunge, che "serviva intervenire sui salari, ed ancora non avevamo una inflazione al 7%. Sosteniamo adesso le cose di allora. Ci sono due strade per dare una risposta alla crisi: per primo rinnovare i contratti. Abbiamo sette milioni di lavoratori con il contratto scaduto. Una prima risposta che dovrebbe esserci a prescindere dall'inflazione". "La seconda", spiega, "è un intervento sul cuneo fiscale, ridurre quel lordo in busta paga. Abbiamo il più alto costo di lavoro in europa. Qualcuno dice che è per colpa dei sindacati, ma la politica ha fatto un'altra scelta rimodulando le aliquote Irpef". – foto Italpress – (ITALPRESS). xd5/sat/red 22-Giu-22 12:03