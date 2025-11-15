Boom di passeggeri all’aeroporto di Comiso, Schifani: “Premiato il nostro lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) – L’aeroporto di Comiso, ad appena due settimane dall’avvio della continuità territoriale, partita il primo novembre, mostra numeri che certificano il successo dell’operazione voluta dal governo Schifani: 10 mila passeggeri sulle rotte per Milano e Roma, con il collegamento diretto Comiso-Milano Linate che ha registrato una percentuale di riempimento del 99%.

E sono già oltre 30 mila i biglietti venduti per partenze previste nelle prossime settimane. Alla luce dell’alto gradimento registrato, il vettore Aeroitalia ha manifestato la disponibilità a valutare rotazioni aggiuntive sulla direttrice Comiso-Milano Linate-Comiso, e l’assessorato regionale delle Infrastrutture e mobilità ha pianificato il potenziamento del trasporto pubblico per raggiungere l’aeroporto.

“Siamo davvero orgogliosi di questo risultato straordinario – commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – che testimonia come avessimo visto giusto quando abbiamo deciso d’investire con forza per il rilancio di questa infrastruttura, fondamentale per l’intero sistema regionale”.

“È di ieri la notizia che la Commissione europea ha dato il via libera al nostro piano di sviluppo per il ‘Pio La Torre’ di Comiso, un’operazione da 47 milioni di risorse del Fondo sviluppo e coesione che ci consentirà adesso di potenziare ulteriormente l’aeroporto e, in particolare, di sviluppare l’area cargo destinata a rivoluzionare in positivo il trasporto logistico di questo territorio”, aggiunge Schifani.

L’assessorato delle Infrastrutture e mobilità ha pubblicato la manifestazione di interesse per attivare due nuove tratte aeree, con destinazioni ancora da stabilire, e ha disposto il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico da Ragusa, Agrigento e Gela. “Questi risultati – spiega l‘assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò – dimostrano che quando si lavora con visione strategica e concretezza, i territori rispondono. La continuità territoriale non è solo un servizio, ma uno strumento di sviluppo economico e sociale per la Sicilia sud-orientale. Comiso vola alto e il raddoppio dei voli su Linate, le nuove tratte in arrivo e il potenziamento del trasporto pubblico locale testimoniano l’attenzione del governo regionale verso un’infrastruttura strategica per tutta la Sicilia”.

