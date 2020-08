Boom di visitatori, siciliani e stranieri, nella Valle dei Templi di Agrigento

Gran numero di visitatori ieri alla Valle dei Templi di Agrigento. Francesi, spagnoli, tedeschi, olandesi, danesi e persino greci e tanti siciliani. Il pubblico è tornato alla Valle dei Templi che ieri – prima domenica del mese, a ingresso gratuito – ha contato alla fine della giornata, ben 6774 visitatori. Che non sono di certo paragonabili ai numeri di inizio agosto dell’anno scorso, ma fanno veramente ben sperare sull’andamento di tutto il mese. Soprattutto considerando che un buon migliaio ha preferito visitare i templi al tramonto, a pagamento visto che l’ingresso gratuito era superato.

L’altro dato molto importante il Parco lo aveva registrato venerdì scorso, quando la Valle aveva già superato i 3500 ingressi in un solo giorno. E adesso si guarda al mese di agosto: il 14, vigilia di Ferragosto, poi il 16, il 18 e il 19, e il 23 e 30 sono in programma le prime albe: per scoprire la Valle in quel tratto di tempo che va dalla notte fonda all’aurora.

Per Alberto Samonà, assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità siciliana le presenze di così tanti visitatori nella Valle dei Templi durante il fine settimana indicano un interesse crescente verso la Sicilia e testimoniano l’impegno nella valorizzazione di luoghi simbolo della nostra cultura.