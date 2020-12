Bottas in pole nel Gp di Sakhir, seconda fila per Leclerc

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas ottiene la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese scatterà per la quinta volta in stagione (16esima in carriera) dalla prima posizione grazie al giro dal tempo di 53"337. A completare la prima fila l'altra Mercedes di George Russell, sostituto del campione iridato Lewis Hamilton fermato dal coronavirus, con un ritardo di appena 26 centesimi mentre deve accontentarsi della terza piazza Max Verstappen al volante della Red Bull (+0"056). Al fianco dell'olandese ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, quarto e a 0"236 da Bottas. A seguire Sergio Perez su Racing Point e Daniil Kvyat con Alpha Tauri, quarta fila per Daniel Ricciardo (Renault) e Carlos Sainz (McLaren), quindi Pierre Gasly con l'altra Alpha Tauri e Lance Stroll al volante della Racing Point. Scatterà dalla 13esima casella in griglia con l'altra Ferrari Sebastian Vettel, eliminato nel Q2 assieme a Esteban Ocon (Renault), Alexander Albon (Red Bull), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Lando Norris (McLaren) mentre si erano fermati alla prima manche delle qualifiche Kevin Magnussen (Haas), Nicholas Latifi e Jack Aitken (Williams), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Pietro Fittipaldi (Haas), quest'ultimo chiamato a sostituire Grosjean. (ITALPRESS). spf/glb/gm/red 05-Dic-20 19:19