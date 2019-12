Calciomercato rosanero al via, caccia al sostituto di Santana

Calciomercato rosanero al via. Nonostante le perplessità iniziali della dirigenza, il calo di rendimento dell’undici di Pergolizzi e il timore di dilapidare il vantaggio in classifica sembra abbiano suggerito a Renzo Castagnini e Rinaldo Sagramola di operare per rafforzare la rosa.

Saltata a piè pari la sessione di mercato della serie D, la scelta della società è quella di tentare uno o due colpi nel calciomercato dei professionisti. Un modo per rafforzare la squadra con elementi di categoria superiore in vista di una probabile promozione.

L’infortunio di Mario Alberto Santana è stato senz’altro l’episodio che ha avuto maggiori ripercussioni negative sul rendimento del Palermo. Non è facile sostituire il talentuoso argentino che, a dispetto dell’età, ha dimostrato sul campo di essere l’uomo in grado di fare la differenza. Dal confronto tra Pergolizzi e Castagnini sembra che sia emersa la volontà di prendere un rinforzo per reparto.

Le priorità sono a centrocampo e in attacco. Occorre un incontrista che possa far rifiatare Martinelli, l’unico elemento con le caratteristiche adeguate alla necessità di interrompere l’azione e ripartire. In attacco serve invece il vice Santana. Un attaccante rapido, di movimento, che possa giocare esterno nel 4-3-3 tanto caro a Rosario Pergolizzi.

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Roberto Floriano, esterno del Bari decisivo lo scorso anno per la promozione dei Pugliesi ma relegato in panchina nel campionato in corso. L’alternativa, al momento, sembra Antonio Piccolo, attaccante in forza alla Cremonese, elemento esperto ma non particolarmente prolifico.