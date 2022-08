Calenda “Se ci voteranno, larga coalizione per andare avanti con Draghi”

ROMA (ITALPRESS) – "Per quanto io e Matteo Renzi abbiamo avuto in passato problemi, discussioni e siamo stati distanti sulla questione del governo Conte II, sull'agenda Draghi ci siamo e pensiamo che è quell'uomo lì che abbiamo chiamato noi a mettere a posto una legislatura disastrosa. Una persona seria, autorevole, che fa discorsi di verità su quello che si può fare e non si può fare e che non bisognerebbe perdere. La nostra proposta è molto semplice: se daranno il voto alla lista Calenda-Azione-Italia Viva quello che succederà è che cercheremo di ricostruire una larga coalizione per andare avanti con Draghi". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, al Tg2 Post. (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – xa5/fag/red 24-Ago-22 22:18