ROMA (ITALPRESS) – "Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Se domani Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei io". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Skytg24. "Spiegheremo – aggiunge – come intendo governare questo paese". -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 26-Lug-22 12:40