Caltanissetta, incendia otto auto per fare dispetto all’ex fidanzata

Incendia otto auto solo perché i proprietari sono amici o parenti della sua ex fidanzata. L’incredibile episodio scoperto dai carabinieri si è verificato a Caltanissetta. I militari hanno arrestato il responsabile, un nisseno di 28 anni.

Il presunto piromane sarebbe entrato in azione la notte tra il 18 e il 19 dicembre, dando fuoco ad alcune auto che erano in sosta in via Paolo Emiliani Giudici e nel vicolo Guarnaschelli, nel centro abitato di Caltanissetta.

Il giovane, dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Caltanissetta. E’ accusato anche di stalking nei confronti dell’ex fidanzata, perché le auto incendiate erano di proprietà di persone che in qualche modo erano in contatto con la ragazza.