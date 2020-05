Camera Commercio Palermo Enna: mercoledì 14 webinar su psicologia e marketing

“Strumenti di gestione psicologica e strategie di marketing su come affrontare al meglio la fase 2” è il tema del webinar, con Cristina Di Loreto, psicologa e psicoterapeuta, in programma giovedì 14 maggio, alle 11, nell’ambito degli appuntamenti di “Pid To Connect”, il format creato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna. Secondo uno studio recente, in Italia si rischierebbe di passare da un’emergenza sanitaria ad una psicologica.

Una delle questioni più pressanti, in questo momento, riguarda di fatto l’impatto psicologico dell’isolamento sui cittadini. Infatti, l’attuale situazione espone molti di noi a preoccupazioni e timori. Le reazioni psico-fisiche a questo momento di incertezza possono essere varie e di varie intensità, conoscerle è il primo passo per poterle gestire.

Con questo webinar con Cristina Di Loreto la Camera di Commercio di Palermo Enna vuole presentare alcune tra le possibili reazioni psicologiche a questo momento offrendo strumenti di self-help psicologico per gestire la fase 2 al meglio e potenziare la propria capacità di resilienza; vi sarà inoltre un approfondimento su come gestire la relazione con gli affetti, i clienti e i collaboratori. Con l’aiuto di alcune recenti ricerche saranno illustrati strumenti anche apparentemente insoliti come l’utilizzo della nostalgia per potenziare le nostre relazioni e fidelizzare i propri clienti.

Si chiama “effetto nostalgia”: Forbes l’ha definito come la più potente strategia di marketing in circolazione e sfrutta il potere dei ricordi e delle emozioni del consumatore. Grazie alle emozioni scaturite da una di queste campagne pubblicitarie, le probabilità che si acquisti un prodotto o un servizio aumentano dell’80%. All’incontro parteciperanno, oltre a Cristina Di Loreto, il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese ed il segretario generale Guido Barcellona, introdurrà i lavori Giusi Messina, digital promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://bit.ly/2YyCsIC