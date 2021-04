Camera Commercio Palermo Enna, mercoledì 21 webinar su “Crowdfunding”

Si terrà mercoledì 21 aprile alle 10 il Webinar del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna dal titolo “Crowdfunding: un nuovo modo per realizzare un’idea o un progetto”. Speaker d’eccezione Luca Salici, responsabile della comunicazione in Europa di GoFundMe, esperto di comunicazione sociale, crowdfunding, social media e strategie digitali. GoFundMe, la più grande piattaforma di crowdfunding del mondo, aiuta i personal fundraiser a costruire campagne efficaci, seguendoli in tutte le fasi del percorso offline e online.

“Tramite la sua testimonianza – sottolinea Guido Barcellona, segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo Enna, le imprese potranno vedere nello specifico come è possibile oggi trovare fondi per realizzare il proprio progetto imprenditoriale. Grazie al potere dei social network e di Internet, il crowdfunding offre l’opportunità di raccogliere fondi per i propri obiettivi o per aiutare gli altri a superare le difficoltà. La raccolta fondi online – aggiunge – rimuove le tradizionali barriere che in genere affronta chi chiede aiuto e rende più semplice superare problemi economici o finanziare una causa significativa”.

“Con il format Pid To Connect – spiega il presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese – vogliamo mettere in contatto le nostre imprese con gli esperti della transizione 4.0. In un momento come quello che stiamo vivendo oggi a causa del Covid-19 le aziende hanno bisogno di tutto il supporto per rimettersi di nuovo al passo con il mercato, gli strumenti digitali possono fungere da grande spinta per questo traguardo”.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/av6nsURv5Lj5rH5S8.

Solo chi si iscrive riceverà il giorno dell’evento il link per accedere in piattaforma. All’evento online presenzieranno il Presidente Alessandro Albanese e il Segretario Generale Guido Barcellona. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

Per tutti gli aggiornamenti vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale https://www.facebook.com/pidpaen.