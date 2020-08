Camera Commercio Trapani: bandi per contributi a piccole e medie imprese

La Camera di Commercio di Trapani ha pubblicato tre bandi per la concessione di voucher a fondo perduto destinati alle Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio. Gli ambiti di applicazione di ciascun bando sono relativi:

1. All’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti https://bit.ly/3i5Ep5V. Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato all’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti concessi o rinegoziati da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari con contratti stipulati a partire dal 1° febbraio fino al 31 luglio 2020 per le finalità riferite ad esigenza di liquidità conseguente all’emergenza da Covid-19.

2. Alle iniziative di digitalizzazione previste dal Piano nazionale Transizione 4.0 https://bit.ly/3giAGkJ. Nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 , a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale MPMI di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

3. All’assegnazione di contributi per compensare parte delle spese relative alle attività di internazionalizzazione https://bit.ly/33pNYYX. Attraverso tale bando, l’Ente Camerale intende promuovere e sostenere le MPMI del territorio di attraverso l’assegnazione di contributi volti a compensare parte delle spese sostenute con la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione.

La presentazione delle domande per tutti e tre i bandi potrà avvenire a partire dal 10 agosto, seguendo le istruzioni dell’avviso pubblico consultabile sul sito della CCIAA di Trapani http://www.tp.camcom.it e dal quale sarà possibile scaricare tutta la modulistica necessaria. Per le domande di contributo pervenute è prevista la procedura “a sportello”, in quanto saranno prese in carico, registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione nel rispetto delle scadenze relative ai singoli avvisi.

“A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con la estrema criticità economica, per mandare avanti un’attività imprenditoriale sono di fondamentale importanza due aspetti: gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale. Per tale ragione abbiamo voluto predisporre delle misure che possano essere efficaci per il nostro tessuto imprenditoriale, con l’auspicio che le stesse vengano recepite dagli imprenditori quali vicinanza e sostegno da parte dell’Ente”, commenta Il presidente della Camera di Commercio di Trapani Giuseppe Pace.

Per consultare il Bando 2020 Voucher digitali I4.0 –> https://bit.ly/3giAGkJ

Per consultare il Bando 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI l’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti –> https://bit.ly/3i5Ep5V

Per consultare il Bando 2020 per l’assegnazione di contributi per l’internazionalizzazione delle PMI della Provincia di Trapani –> https://bit.ly/33pNYYX