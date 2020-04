Camera di Commercio Palermo Enna: imprese e digitale, due webinar 8 e 9 aprile

Prosegue per tutto aprile il servizio di formazione alle imprese attraverso “webinar”, seminari on line, con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna che supporterà le proprie imprese mediante un nuovo format. “Pid To Connect” nasce dalla volontà di mettere in contatto le imprese iscritte delle provincie di Palermo ed Enna, con esperti del mondo digital e non solo, sia del panorama italiano che internazionale. I prossimi due appuntamenti sono programmati per mercoledì 8 e giovedì 9.

Quando finirà questo periodo bisognerà ricominciare a lavorare, pensare e riprogettare il proprio business partendo dalle persone e con le persone. Il workshop che ha per tema “Pensare e progettare con e per le persone. Primi passi nella User Experience”, in programma mercoledì 8, alle 10, potrà fornire un ampio ventaglio di risposte concrete alla domanda: da dove partire? Sarà presente la giovane e brillante Gloria Chiocci, 28 anni, che viaggia, ascolta e racconta storie di giovani innovatori digitali under 35 per “Nòva100 – Il Sole 24 Ore”; Gloria Chiocci, dopo diverse esperienze di studio e lavoro tra Canada e Inghilterra, è tornata in Italia per diventare “founder” di UXforKids e Community Manager di UX/UI Designer Italia.

Il seminario “Smart working – tool e servizi per una migliore gestione del lavoro agile” di giovedì 9 aprile, sempre alle 10, con Giusi Messina, digital promoter della Camera di Commercio Palermo Enna, illustrerà alcuni “tool” che aiuteranno le imprese nello svolgimento delle loro attività lavorative di questi giorni; a seguire, Maddalena Venezia, consulente di Infocamere, presenterà i servizi delle Camere di Commercio per l’impresa digitale, tra cui il “cassetto digitale dell’imprenditore”. Ad entrambi i live streaming parteciperanno anche il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese e il segretario generale Guido Barcellona.

Per partecipare agli eventi online è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/Mh7jfSwuDtxj2c2W6 .

“Voglio ricordare – dice il presidente Alessandro Albanese – che la Camera di Commercio di Palermo Enna, tramite il Punto Impresa Digitale, oltre alla formazione offre alle imprese anche un servizio di supporto 1.1 gratuito su strumenti e tecnologie abilitanti Impresa 4.0 e digital marketing. In questo momento di grande difficoltà, in cui tantissime aziende stanno vivendo una crisi certamente senza precedenti, gli strumenti che ci fornisce il web e la moderna tecnologia sono utilissimi per cercare nuovi canali di business”, conclude Albanese.