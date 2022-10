Camera, Fontana “L’Italia non ceda all’omologazione”

ROMA (ITALPRESS) – "Il ruolo del Parlamento non deve prescindere dalla valorizzazione delle diversità e non deve cedere all'omologazione. L'Italia deve dare forza alla propria peculiare natura senza omologarsi a realtà estere più monolitiche". Lo ha detto il neo presidente della Camera Lorenzo Fontana nel suo primo discorso in Aula. "La nostra è una nazione multiforme con diverse realtà storiche e territoriali che l'hanno formata e l'hanno fatta grande. La grandezza dell'Italia e dell'Europa è la diversità", ha spiegato Fontana. "Come ha ricordato il presidente Mattarella il ruolo delle autonomie è decisivo. Il pluralismo delle istituzioni e nelle istituzioni rafforza la democrazia", ha sottolineato Fontana. "È con forte gratitudine e grande commozione che mi rivolgo a voi, ringrazio chi mi ha votato e chi no. Sarà mio onore dirigere il Parlamento", ha detto il neo presidente, che ha aggiunto: "Serve una leale collaborazione tra le istituzioni, in un impegno sinergico cui sempre mi atterrò". – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 14-Ott-22 13:38