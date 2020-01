Cane scappa dal guinzaglio in aeroporto e si getta in mare, salvato dai volontari

Avrebbe dovuto salire su un volo Palermo-Milano per raggiungere la sua nuova famiglia ma Zeus, cane di origine lampedusana, è fuggito mentre si trovava nell’aeroporto Falcone-Borsellino riuscendo a raggiungere il mare e spingendosi al largo nelle acque fredde antistanti all’aerostazione del capoluogo siciliano.

A salvare la vita di Zeus è stato un sub che si trovava sul posto in quel momento e che è stato allertato dai volontari dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Carini. L’associazione ha raccontato la vicenda sulla propria pagina Facebook: anche il presidente dell’Enpa Carini, Paride Martorana, si è tuffato in acqua vestito per soccorrere il cane.

“Non è stato facile – spiegano dall’associazione -, l’acqua fredda, il cagnolino che non ci conosceva e gli scogli. Ma alla fine, Zeus è stato tratto in salvo, è al sicuro da noi e martedì raggiungerà la sua mamma a Milano”.