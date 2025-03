Cani avvistati nella zona della Kalsa a Palermo, Ferrandelli “Condotti al canile”

PALERMO (ITALPRESS) – “I cani avvistati tra la zona Kalsa e la Fonderia sono stati recuperati e adesso si trovano presso la struttura sanitaria veterinaria comunale. Questa operazione è stata eseguita dal personale del Canile a cui ho assistito personalmente”. Lo rende noto l’assessore al Benessere animale del comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli.

“Sottolineo che i cani erano già stati individuati, visitati e microchippati dal nucleo benessere animale della Polizia Municipale e dai veterinari dell’Asp la settimana scorsa dopo le diverse denunce e segnalazioni – aggiunge -. Il mio appello rivolto ai proprietari è quello di non lasciare incustoditi i cani perchè possono essere un pericolo per altri animali, per le colonie feline sul territorio, per le persone, per gli automobilisti e per se stessi”.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).