Canottaggio: il team di candidati consiglieri che sostiene Modica presidente

“Mi candido per puro spirito di servizio nei confronti del movimento remiero siciliano che potrà esprimere senz’altro un miglior canottaggio se ognuno di noi lavorerà nella stessa direzione. Questa direzione per me è rappresentata da questo gruppo di appassionati con in testa Francesco Modica che si è sempre contraddistinto per i suoi modi, il suo carattere e la sua esperienza, mettendosi a disposizione come dirigente della Canottieri Palermo, come arbitro e presto speriamo anche come presidente del Comitato siciliano della Federcanottaggio”. Lo dice Marco Costantini, responsabile tecnico del canottaggio per il TeLiMar Rowing e candidato consigliere regionale nella squadra che sostiene appunto Modica.

La squadra dei candidati consiglieri di Francesco Modica, che viene sfidato come candidato presidente del catanese D’Arrigo che non ce l’ha fatta come consigliere nazionale, è pronta: oltre a Marco Costantini, ci sono Bruno Franchina, Giampiero Mignemi, Giuseppe Minà, Francesco Pugliese e Riccardo Uccello.

Uccello, messinese, ha cominciato nel Club Nautico Paradiso nel 1986 come atleta, poi allenatore della Canottieri Thalatta per 24 anni conquistando tantissimi risultati in tutte le categorie e promotore di tante iniziative promozionali, come la famosa Staffetta di Natale. Da oltre 10 anni è dirigente del Club Nautico Paradiso e attualmente tecnico di II livello del Club Nautico Paradiso. Una passione per il canottaggio lunga 35 anni e intensa, abbracciando con lo stesso entusiasmo tutti i ruoli: atleta, allenatore e dirigente.