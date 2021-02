Canottaggio: si rinnovano le cariche federali, tra i candidati Andrea Vitale

Domenica 7 febbraio, nella sala conferenza dell’Hotel Hilton Rome Airport/Icarus SpA, si svolgerà l’Assemblea nazionale ordinaria elettiva della Federazione Italiana Canottaggio per il rinnovo delle cariche del presidente federale, del consiglio federale e del collegio dei revisori dei conti nel rispetto delle norme anticontagio.



Sono candidati alle cariche federali per il quadriennio 2021/2024 come presidente federale

Abbagnale Giuseppe, consiglieri in quota società Michelangelo Crispi, Dario Crozzoli, Massimiliano D’Ambrosi, il catanese Lorenzo D’Arrigo, Giuseppe Di Capua, Antonio Giuntini, Mario Luigi Italiano, Luciano Magistri, Federica Matteoli, Antonio Giuseppe Prezioso, Fabrizio Quaglino, Luciana Reale, Fabrizio Santangelo, Alessio Sartori, Rossella Scola e il palermitano Andrea Vitale. Candidati Consiglieri in Quota Atleti: Sara Bertolasi, Marco Di Costanzo, Pierpaolo Frattini, Simone Martini, Gaia Palma. Candidato Consigliere in Quota Tecnici: Roberto Romanini. Candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Alberto Belgeri, Sergio Rossi.

Per quanto riguarda il rinnovo del Comitato Regionale Sicilia della federazione canottaggio, il commissario Gabriele Guccione ha trasmesso l’elenco dei candidati alle cariche regionali per l’assemblea regionale ordinaria elettiva prevista a Palermo, nella sede della Società Canottieri Palermo, il sabato 27 febbraio. Sono due i candidati alla carica di presidente: Lorenzo D’Arrigo, presidente uscente, e Francesco Modica, già segretario della Canottieri Palermo. Si candidano a consigliere: Marco Costantini; Bruno Franchina; Giampiero Maria Mignemi; Giuseppe Minà; Franco Pugliese; Riccardo Uccello.