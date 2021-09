Canottaggio: titolo italiano società under 17 a Scarpello e Naselli Canottieri Palermo

Sul lago di Candia Canavese (Torino) sono stati assegnati oggi 31 titoli italiani di società, nelle categorie Under 17 e Over 17. Nel due senza femminile under 17, titolo alla Canottieri Palermo con Martina Scarpello e Sofia Naselli che vincono su SC Pontedera (Isabella Bianchi, Alice Pettinari) e SC Cerea (Irene Gattiglia, Gaia Vincenti).

La Canottieri Gavirate si laurea campione d’Italia in quattro specialità: otto femminile Under 17, singolo, doppio e due senza maschili Over 17. Sei le società che conquistano due titoli italiani ciascuna: Fiamme Gialle (doppio femminile Under 17, doppio maschile Over 17), SC Cernobbio (singolo maschile Under 17, quattro di coppia femminile Under 17), SC Firenze (quattro senza maschile Under 17, otto maschile Over 17), SC Sampierdarenesi (otto maschile Under 17, quattro senza maschile Over 17), Rowing Club Genovese (otto femminile Over 17, quattro di coppia maschile Over 17) e SC Lario (quattro di coppia femminile Over 17, doppio misto Over 17).

Prossimo appuntamento per l’Italia del Canottaggio la prossima fine settimana, con il recupero del meeting nazionale di società, Universitario e Master in programma a Sabaudia sabato 25 e domenica 26 settembre, che si terrà in concomitanza con i Mondiali di Beach Sprint, previsti a Oeiras (Portogallo) dal 24 al 26 settembre.