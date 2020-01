CAPRI HOLLYWOOD PREMIA “THE IRISHMAN” MIGLIOR FILM E TARANTINO REGISTA

CAPRI (ITALPRESS) – Alla vigilia di due celebri eventi cinematografici, il voto per le nomination agli Oscar e la cerimonia dei Golden Globes prevista domenica 5 gennaio, l'attore italiano Franco Nero e il produttore del festival Pascal Vicedomini hanno annunciato oggi i vincitori della 24^ edizione del festival internazionale di Capri, Hollywood. Due film in particolare si sono aggiudicati ben sei riconoscimenti a testa, fra cui i premi di miglior film, migliore attore non protagonista (Joe Pesci) e migliore sceneggiatura non originale (Steve Zaillian) per The Irishman di Martin Scorsese, e i premi per la migliore regia, miglior cast corale e migliore produttore (Shannon McIntosh) per Once Upon a Time… In Hollywood di Quentin Tarantino. A Joaquin Phoenix (Joker) e' andato il premio di migliore attore, a Renee Zellweger (Judy) quello di migliore attrice, mentre Joe Pesci (The Irishman) e' stato riconosciuto migliore attore non protagonista e Laura Dern (Marriage Story) migliore attrice non protagonista. Il Re Leone ha meritato tre premi (per la canzone originale, il montaggio sonoro e il missaggio sonoro), e Marriage Story si e' aggiudicato due premi (migliore attrice non protagonista e migliore sceneggiatura originale). A Toy Story 4 e' andato il premio di miglior film d'animazione, a Parasite il riconoscimento di miglior film internazionale e ad American Factory quello di miglior film documentario. Il Capri Award e' stato consegnato a Dolemite is My Name con Eddie Murphy, per la migliore commedia dell'anno mentre il regista Paul Feig (Bridesmaids, Ghostbusters, Last Christmas) ha ricevuto il titolo inaugurale di Re della Commedia. (ITALPRESS). mgg/com 02-Gen-20 20:01