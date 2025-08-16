Carabinieri, il generale Del Monaco visita i reparti dell’Arma nelle isole Eolie

MESSINA (ITALPRESS) – Nelle giornate della festività di Ferragosto il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato le sedi delle Stazioni Carabinieri dislocate su tutto l’arcipelago eoliano. Accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Lucio Arcidiacono e dal Comandante della Compagnia di Milazzo Capitano Alberto Del Basso, il Generale Del Monaco, che da qualche mese ha assunto il prestigioso incarico di Comandante della Legione “Sicilia”, ha iniziato la sua visita dalla Stazione di Lipari, ove è stato accolto anche dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per poi proseguire alla volta della Stazione di Stromboli e del Posto Fisso di Panarea mentre, il giorno seguente, ha visitato le Stazioni di Santa Marina Salina, Filicudi e Vulcano.

Durante le visite il Generale Del Monaco ha rivolto ai militari parole di gratitudine e stima per i risultati operativi raggiunti e per l’impegno quotidiano profuso al servizio della collettività, soprattutto nel periodo estivo in cui nelle isole si registra un grande afflusso di turisti e i Carabinieri sono chiamati a un maggiore sforzo per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Nel suo intervento, inoltre, il Generale ha posto l’accento sulla centralità del cittadino e sul valore della vicinanza alla popolazione, evidenziando come questo principio si concretizzi nell’ascolto attento e nella costante presenza che i Carabinieri garantiscono nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in realtà complesse come quelle isolane in cui i presidi dell’Arma sono espressione tangibile della presenza dello Stato.

Al termine delle visite il Comandante Provinciale di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono, nel rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante della Legione per l’attenzione dimostrata, ha rinnovato l’impegno di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale nell’affrontare con determinazione le delicate mansioni che sono affidate all’Arma.

