Cardiologo ucciso da un paziente a Favara

FAVARA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Un medico cardiologo di Favara, Gaetano Alaimo, è stato ucciso nel primo pomeriggio di oggi a Favara a colpi di arma da fuoco. L’omicidio è avvenuto in via Bassanesi, all’interno del Poliambulatorio di proprietà dello stesso medico. L’assassino sarebbe stato già individuato grazie ai testimoni e alle immagini della videosorveglianza. Si tratterebbe di un 47enne, anche lui del luogo, da anni paziente della vittima. L’assassino non aveva un appuntamento con la vittima. Si è presentato all’apertura del Poliambulatorio e appena ha visto il dottore Alaimo gli ha sparato in pieno petto. Poi si è dato alla fuga. I carabinieri di Favara lo hanno raggiunto nella sua casa di campagna dove si era rifugiato, trovandolo in stato confusionale. E’ stato portato in caserma per l’interrogatorio che viene condotto Procuratore Capo facente funzioni Salvatore Vella e dal Sostituto Procuratore Eliana Manno. In casa del presunto assassino è stata rinvenuta anche l’arma che sarebbe stata usata per il delitto.

– foto: xl2/Italpress

(ITALPRESS).