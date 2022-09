Caro Bollette, Lentini: “Migliaia di famiglie e imprese non arriveranno all’autunno”

“Migliaia di famiglie e di imprese non riusciranno ad arrivare all’autunno a causa del caro prezzi che sta mettendo a rischio le attività imprenditoriali, commerciali ed ovviamente i nuclei familiari che si sono visti triplicare il prezzo dell’energia. Ottobre sarà il mese delle tante chiusure delle attività e quindi a causa di forza maggiore arriveranno tantissimi licenziamenti. Il governo nazionale si dia una mossa immediatamente per evitare che tutti i lavoratori licenziati debbano fare ricorso alla richiesta del Reddito di cittadinanza. Pertanto, bisogna fare in modo che si possano liberare risorse per provare a dare una concreta mano d’aiuto”. Lo dice Totò Lentini, deputato regionale.

“Anche il governo regionale e l’Assemblea regionale dopo le elezioni – aggiunge – dovranno contribuire a fare la loro parte per risolvere i problemi che stanno più a cuore ai cittadini, come caro bollette e lavoro”.