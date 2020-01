Caro navi: protesta degli autotrasportatori con i Forconi che bloccano i porti

“Catania porto chiuso. Sfido quelli contro lo sciopero perché dicono che si fanno danni all’economia: venite e spiegatelo a questa gente. Chi guida giorno e notte per trasportare le vostre merci vuole solo guadagnare dal lavoro pesante che fa e non vuole fallire. Se non siete d’accordo dategli una forma di protesta alternativa per farsi ascoltare dal governo. Se dovete darci consigli col ‘dovete andare’, astenetevi”. Così Mariano Ferro, leader dei Forconi che nel 2012 bloccarono la Sicilia, nel giorno della protesta dei padroncini e del blocco delle merci contro il caro navi.

Alle 7 di lunedì mattina diverse decine di autotrasportatori aderenti alle associazioni di categoria e al movimento dei Forconi hanno fatto scattare il presidio davanti all’ingresso Darsena dello scalo di Catania, vicino alla zona del Faro Biscari. Non si registrano, al momento, rallentamenti nella circolazione stradale e nell’ingresso al porto. Nel mirino degli autotrasportatori di Giuseppe Richichi, storica guida dell’Aias, anche gli scali di Palermo e Termini Imerese.

“Nessuno si illuda – tuona Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito – di trovarsi di fronte i soliti quattro disperati da calmare con un tozzo di pane o peggio con promesse immaginose. Sicilia e Sardegna sono la punta di un iceberg di disagio disperazione e rabbia. La totale incapacità del governo e della politica di comprendere che l’innalzamento di costi e delle barriere infrastrutturali annientano territori come quelli delle due isole maggiori, sommata all’indifferenza con la quale si affrontano le rilevanti ripercussioni generate da normative internazionali e comunitarie, generano le premesse per innescare conflitti sociali che, auspichiamo, non escano fuori controllo”.

Il Governo nazionale ha ritenuto di non invitare la Regione Siciliana e i rappresentanti regionali degli autotrasportatori al tavolo che si svolge oggi, a Roma, sugli aumenti del costo del trasporto marittimo. Abbiamo dunque indetto nel pomeriggio nella sede dell’Assessorato alle Infrastrutture a Palermo, una riunione straordinaria della Consulta regionale dell’Autotrasporto. Valuteremo, assieme ai rappresentanti della categoria, le iniziative da intraprendere sui pesanti rincari dei biglietti che l’autotrasporto sta subendo, colpo durissimo per uno dei settori più strategici per l’economia siciliana”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’avvio della protesta degli autotrasportatori nei principali porti dell’Isola.