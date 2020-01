CASO GREGORETTI, CONTE “SALVINI HA RIVENDICATO SUA COMPETENZA SPECIFICA”

ROMA (ITALPRESS) – "Ho chiarito che in questo caso, il ministro aveva appena fatto approvare un decreto sicurezza bis, che era entrato in vigore e rinforzava le sue competenze. Ha rivendicato – anche pubblicamente – una sua competenza specifica sul se e quando far sbarcare i migranti a bordo della Gregoretti. Se si tratta di rispondere non della decisione specifica, ma dell'indirizzo generale, io ci sono. E questo vale anche per la circostanza specifica sulla distribuzione dei migranti in Europa". Cosi' il premier Giuseppe Conte, ospite del programma "Sono le Venti" in onda sul Nove, commentando il parere positivo della giunta per le immunita' del Senato che ha approvato l'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Gregoretti. (ITALPRESS). spa/ads/red 20-Gen-20 21:01