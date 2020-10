Caso Gregoretti, Leoluca Orlando all’attacco di Matteo Salvini. “Un tentativo di richiamo dell’attenzione di parte di un personaggio che ha dimostrato più volte di non avere rispetto per le istituzioni e che utilizza quello che dovrebbe essere un accertamento della verità e della responsabilità in un ennesimo strumento di polemica contro la magistratura – ha detto il sindaco di Palermo -. Credo che l’ex ministro Salvini non possa trasformare il Palazzo di Giustizia in un Papeete” – ha concluso.