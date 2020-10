Catania: acconciature e solidarietà, volontari Telethon all’XI Trofeo Trinacria

Il coordinamento Telethon Catania sarà presente all’XI Trofeo Trinacria – Competizione Regionale moda maschile-femminile. Si tratta di uno show e visual – workshop promosso dall’Anam, Associazione nazionale acconciatori moda di Catania, che si terrà domenica 11 e lunedì 12 ottobre, all’International Airport Hotel di Catania.

Lo show del Gruppo di ricerca professionale dell’Anam nazionale, sarà un’occasione unica per imparare nuove tecniche attraverso le lezioni dei già campioni del mondo Andrea Preo, Pasquale De Luca e tutto il team nazionale Gruppo di ricerca professionale.

“Siamo felici di essere presenti a questo evento – spiega il coordinatore provinciale Telethon Maurizio Gibilaro – promosso dal presidente del comitato regionale dell’Anam Salvo Ruffino e da quello provinciale, Giuseppe Gambino. Grazie alla loro sensibilità, la quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione che si occupa della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. Saremo presenti giorno 11, alle 19,30 per illustrare i progressi che ha fatto Telethon negli oltre 30 anni di attività”.

I lavori si svolgeranno “step by step” sui modelli dei partecipanti con lo studio moda della adattabilità morfologica e stilistica. Apertura dell’evento domenica alle 10 fino alle 18:30 e poi consegna dei diplomi. Lunedì 12, il seminario si svolgerà dalle 9 alle 15,30.

Anam con oltre 40 anni di attività, durante i quali ha organizzato manifestazioni come trofei regionali, storia dell’acconciatura attraverso i secoli, campionati italiani, Oscar internazionale dell’acconciatura, campionato Inai è un punto di riferimento per chi vuole intraprendere questa professione. Inoltre, in qualità di centro pilota della Sicilia ha programmato corsi di formazione per i giovani e di formazione continua per gli acconciatori e docenti della provincia di Catania, oltre a seminari, convegni.

“Ringrazio Telethon Catania, che ci ha permesso di dedicare questa edizione del Trofeo – sottolinea Salvo Ruffino, Presidente Comitato Regionale Anam Sicilia – ad una causa benefica al servizio del prossimo, la ricerca scientifica, un grazie di cuore anche a tutte le aziende del settore del benessere e i nostri partner”.

Per il trofeo saranno presenti il presidente della Camera italiana dell’Acconciatura Antonio Stocchi e il presidente del Benessere nazionale della Confartigianato, Tiziana Chiorboli e il presidente nazionale Anam Lino Fabian.