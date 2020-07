Catania: Legge Severino per il sindaco Pogliese, sospeso per 18 mesi

Il prefetto di Catania Claudio Samamartino ha disposto la sospensione di diritto dalla carica per diciotto mesi il sindaco Salvo Pogliese. Il primo cittadino è stato condannato ieri dal Tribunale di Palermo per peculato a quattro anni e tre mesi di reclusione nell’ambito del processo per “spese pazze” all’Ars, sui rimborsi all’Assemblea regionale Siciliana come vice presidente del gruppo del Pdl.

La Prefettura ha notificato al segretario generale del comune di Catania Rossana Manno il decreto di sospensione per 18 mesi del sindaco Salvo Pogliese. L’esercizio delle funzioni di primo cittadino, pertanto, ai sensi della legge vigente, vengono temporaneamente affidate al vice sindaco Roberto Bonaccorsi.

“Comprendiamo l’amarezza di una persona perbene come Salvo Pogliese in questo momento, e vogliamo esprimergli tutta la nostra vicinanza, la nostra stima e il nostro affetto, non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto umano”. Lo ha detto Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana, a nome di tutti i deputati del gruppo. “Certo non possiamo fare a meno di rilevare che questa vicenda, dopo otto anni, è ancora giunta solo al primo grado di giudizio, quando in altri casi, come in Sardegna, nel Lazio, in Piemonte, le analoghe inchieste sulle cosiddette “spese pazze” nei consigli regionali si sono concluse da tempo”.

“Siamo al fianco di Salvo – ha aggiunto Amata – perché conosciamo bene la sua storia personale e politica e i suoi valori etici e morali, certi di una positiva conclusione della vicenda, così che possa tornare presto alla guida della città che lo ha eletto plebiscitariamente. Ci conforta che Pogliese si sia circondato di una squadra di assoluto valore, che bene amministrerà in questo lasso di tempo il comune”.