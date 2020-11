Catanzaro-Palermo finisce 1 a 1, rimonta rosanero in nove uomini

Catanzaro-Palermo finisce 1 a 1, risultato nient’affatto scontato dopo una partita che ha riservato non poche sorprese. Il match era valido come recupero della settima giornata del girone C della serie C, i rosanero scendevano in campo in formazione ampiamente rimaneggiata dopo la conclamata positività di alcuni calciatori.

Dopo un avvio promettente l’undici di Boscaglia va in affanno e nel secondo tempo va in svantaggio su calcio di rigore nettamente inventato da un arbitro peggiore in campo. Spallata regolare di Crivello ad Evacuo dentro l’area piccola, il rosanero conquista la palla ma l’arbitro fischia il penalty e sventola il cartellino rosso al difensore palermitano. Dal dischetto segna Evacuo.

La reazione dei rosanero è vivace e quasi allo scadere, all’88’, Rauti conquista una punizione dal limite che Almici (nella foto) indirizza in rete, anche se il tocco finale è di Evacuo che infila il proprio portiere.

Un buon pareggio che fa morale e classifica, soprattutto in un momento così complicato per i rosanero. Da considerare che il Palermo ha giocato quasi l’intero secondo tempo in inferiorità numerica per il rosso per somma di ammonizioni a Broh e gli ultimi 20′ addirittura in nove per l’espulsione di Crivello.