Cefalù: incidente tra un camion e un Suv in autostrada, un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada Palermo-Messina, all’altezza di Cefalù, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da accertare, un Suv si è scontrato con un camion.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, che è morto sul colpo. Ferito in modo grave anche l’autotrasportatore, condotto all’ospedale di Cefalù. E’ in pericolo di vita. Sul posto oltre alla Polstrada per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, anche tre squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per estrarre il corpo della vittima dalla lamiere dell’auto. Il traffico nella zona è in tilt. (AdnKronos)