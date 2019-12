Cerimonia di premiazione per i vincitori della Settimana velica del Mediterraneo

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione nella sede del Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo l’edizione numero 57 della Settimana Velica del Mediterraneo. Un’edizione da record per numero di iscritti.

Hanno partecipato oltre 140 timonieri, una trentina le società sportive provenienti da tutta Italia. L’evento è stato organizzato dal Circolo Lauria con il patrocinio della Federazione Italiana Vela e del Comune di Palermo.

“Una sfida vinta – afferma Giorgio Matracia, presidente del Circolo -. Una festa dello sport che ha portato nel golfo di Mondello alcuni tra i migliori atleti d’Italia. Il prossimo anno puntiamo a fare ancora di più”. “L’attenzione per i nostri giovani – afferma il direttore sportivo, Maurizio Floridia – ha raccolto i suoi frutti nei risultati: il nostro circolo si è distinto in molte regate, ottenendo ottimi posizionamenti”.

Per gli Optimist juniores ha tenuto saldamente il primo posto in classifica, vincendo la competizione, Lorenzo Albanese del Circolo Lauria che si è anche aggiudicato il trofeo Vincenzo Sarulli. Seguono Francesco Scavuzzo del Circolo della Vela Sicilia e Gianmarco Niciforo C. N Augusta. Elena Cossignani, Nautica Picena, prima femminile.

Per i cadetti egemonia del Club Lauria che mantiene le prime tre posizioni. Primo Derek Figurelli che si aggiudica anche il Trofeo Maneschi. Seguono Antonio Giammona e Alberto Palermo. Prima nella classifica femminile Sofia Costa del Circolo della Vela Sicilia.

Per i laser in 4.7, ha dominato il circolo nautico Nic di Catania, sono loro le prime tre posizioni con Gianpiero Pagliaro che si è aggiudicato anche il Trofeo Libero Grassi. Seguono Francesco Pirrone e Alessandra Grasso, prima nella classifica femminile. Ancora dominio del Lauria in radial. Al primo posto Nanni Sanfilippo e al secondo posto Giorgio Calandrino. Terzo Valerio Palamara della Compagnia dello Stretto. Giulia Schio, della Società canottieri Marsala, prima femminile e quinta in assoluto.

Sul fronte 29er primo posto per Marco Corrado e Matteo Catalano del Circolo della Vela di Bari. Seguono Lorenzo Pandini e Leone Tuci della S. C. Garda Salò. Pari merito con Gradoni e Cirillo. Primo nella classifica femminile l’equipaggio Zancan – D’Ambrosa F. V. Peschiera. Campioni zonali si afferma Salerno-Cacace del Club Lauria.

Negli Rs:x vince Daniele Benedetti della sezione Vela Guardia di Finanza Benedetti. Segue Mattia Camboni del gruppo sportivo Fiamme. Terzo posto per Luca Di Tomassi, Lni Civitavecchia. Laura Linares, del Club Lauria, è prima nella classifica femminile.

Nel Techno prima Aurora Asturi del Nauticlub Castelfusano che è un under 17. Segue il Circolo Lauria con il secondo posto per Marco Linares, under 17, e il terzo posto di Benedetta Cirino under 13.

Sul fronte Windsurfer, si conferma il dominio dei cugini Casagrande dell’Albaria con il primo posto per Marco e il terzo posto per Massimiliano. Alessandro Alberti, Tuna Fisch Kite Surf chiude al secondo posto.

E’ andato a Giorgio Raccuglia del Club Lauria il trofeo Coco.

Sono di rilievo i nomi arrivati nel capoluogo dell’Isola per prendere parte alla manifestazione ma anche per occuparsi dei clinic. Diversi, infatti, gli incontri che hanno permesso ai timonieri di approfondire e aggiornarsi su particolari aspetti tecnici, strategici delle singole discipline con alcuni dei nomi più importanti a livello nazionale, e non solo. Ed è così che per i 29er, è stato proprio Daniel Loperfido, allenatore della squadra olimpica 49er Fx, ad occuparsi dei clinic per i 29er. Per i laser c’è stato Alp Alpagut, allenatore della nazionale olimpica laser. Altri nomi importanti quello di Massimo Giorgianni che ha fatto i clinic per gli optimist e per i techno ha curato i clinic Chicco Belli, allenatore della squadra olimpica degli Rs:x.