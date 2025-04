Cgil, Mannino “E’ necessario aggiornare la lettura del fenomeno mafioso per costruire nuovi argini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi si rende necessario un aggiornamento della lettura del fenomeno mafioso per costruire nuovi argini e contrastare una mafia in fase di profonda trasformazione. Se ci limitiamo a raccontare la storia della mafia e alle consuete analisi e dinamiche, si rischia di perdere il passo”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, intervenendo all’assemblea nazionale della Cgil contro la mafia e la corruzione.

Secondo Mannino “occorre costruire grandi alleanze per mettere in campo un progetto nuovo in grado di contrastare la mafia in qualunque modo essa di evolva”. Uno di questi cambiamenti riguarda il rapporto con la politica. “Prima era la mafia a cercare alleanze con la politica per i propri affari – ha rilevato Mannino – ora piuttosto sono alcune frazioni della politica a cercare alleanze con la mafia, dimostrando una debolezza e una propensione alla collusione preoccupanti, alla luce anche della presenza di un governo che fa di tutto per smantellare legislazione e strumenti antimafia. Questo è allarmante – ha sottolineato il segretario della Cgil siciliana – e deve spingere anche il sindacato ad affinare la propria capacità di analisi e di iniziativa per fare vivere la lotta contro la mafia tra i lavoratori e impedire che si affievolisca quell’afflato antimafia emerso potentemente dopo le grandi stragi di mafiose”.

-Foto ufficio stampa Cgil Sicilia-

(ITALPRESS).