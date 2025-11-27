Что такое пункт на бирже Вычисляем стоимость 1 пункта на Форексе: это сколько?

Что такое пипс пункт на Форекс как рассчитать новичку

Для этого умножьте величину позиции на количество десятичных знаков после запятой. Это сумма, которую вы заработаете, когда цена вырастет на один пункт. Однако в настоящее время ряд брокеров перешли на так называемую пятизначную котировку. Оба термина используются для обозначения минимального шага изменения цены актива. Иногда пипсы и пункты используются как синонимы, что не совсем верно, хотя природа обоих терминов одна и та же.

Как стать брокером на бирже в России с нуля, получить брокерскую лицензию, стать трейдером

Нано- и микро-лоты помогают минимизировать риски, что делает их идеальными для первых шагов в 1 пункт в трейдинге трейдинге. Пример комбинированной индикации пунктов в 5-ти значных котировках. Пройдите один из наших мини-курсов, чтобы узнать больше о трейдинге, сделать первые шаги в профессию, лучше узнать нашу экосистему. После регистрации вы сразу получите доступ к материалам и своему прогрессу в личном кабинете.

Какова стоимость пункта на Форекс для каждой валютной пары?

Это позволяет трейдерам также использовать единую терминологию и не путаться. Такое котирование подразумевает большую точность и позволяет брокерам перейти на плавающий спред. При пятизначной котировке размер одного пункта составляет 0,00001 (пятая цифра после запятой), а для пар с японской йеной 0,001 (третья цифра после запятой). Бывает, что стоимость пункта изменяется в зависимости от цены актива в текущий https://forexby.com/ момент времени, в этом случае цену пункта необходимо пересчитывать в соответствии с текущей ценой.

Как рассчитать стоимость пункта?

Для этого нужно умножить стоимость пункта на количество пипсов в прибыльной сделке.

Если при закрытии сделки курс изменился на несколько пунктов в пользу трейдера, то его прибыль будет увеличиваться.

Например, спред по EURUSD может указываться и как 1 пункт и как 10 пипсов.

Если stop-лосс трейдера — фигура (100 пт), то при маржин-колл потеряется 100 $ и больше.

Важно отметить, что на русском языке понятия «пункт» и «пипс» соответствуют терминам «point» и «pip».

Тем не менее, существуют определенные валютные пары, такие как USD/JPY, стоимость пункта которых равна 0,01. Разница в один пункт также может находиться в диапазоне от 108,20 до 108,21. Некоторые контракты (например, товарные контракты, фьючерс РТС) торгуются в долларах. Поэтому стоимость шага цены меняется в зависимости от курса доллара. По мере развития технологий и точности ценообразования финансовых активов появился более детальный показатель — пипс.

Это необходимо для оценки возможного размера в каждой отдельтной сделке прибыли или если они есть убытков. Принцип вычисления цены одного пункта для прямых биржевых котировок отличается от принципа вычисления обратных расценок. При использовании прямых котировок операции совершаются непосредственно с долларом, а оплата происходит парной валютой.