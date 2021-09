Cinema, serata speciale per Emma Dante all’Efebo d’Oro

PALERMO (ITALPRESS) – Una serata speciale dedicata alla regista e drammaturga palermitana Emma Dante con una conversazione condotta dallo storico del cinema Alessandro Rais prima della proiezione del suo film “Via Castellana Bandiera”. La serata è stata inserita negli eventi “off” della 43a edizione dell’Efebo d’Oro – Premio Internazionale di Cinema e Narrativa, in programma a Palermo dal 14 al 20 novembre 2021.

“Emma Dante è reduce dal successo riscosso al Festival d’Avignon”, ha ricordato Rais, “è una delle punte di diamante della cultura italiana. Autrice coraggiosa e innovativa di testi teatrali con “mPalermu”, frammento di quella “trilogia della famiglia siciliana” continuata con “Carnezzeria” e “Vita mia” che nel 2001 decretò il successo della sua opera. Dopo numerosissimi lavori di prosa e prestigiose incursioni nel teatro d’Opera approda, nel 2013, anche al cinema con un lavoro tratto dal suo primo romanzo, “Via Castellana Bandiera”. Arriva nel 2020 il secondo film, il pluripremiato Le sorelle Macaluso, tratto da una sua pièce teatrale”.

La 43esima edizione dell’Efebo d’Oro, in programma a Palermo dal 14 al 20 novembre, quest’anno assegna il Premio Efebo d’Oro alla carriera – Banca Popolare Sant’Angelo a Costa-Gavras, regista greco naturalizzato francese, cineasta di fama internazionale la cui filmografia è sinonimo di impegno civile e onestà intellettuale. Al contempo l’Efebo d’Oro – Premio Internazionale di Cinema e Narrativa, nato per sottolineare gli intensi rapporti di scambio tra cinema e letteratura e che nel corso degli anni è divenuto un vero e proprio festival di cinema e scrittura, in 7 giorni di programmazione presenterà 7 film tratti da opere letterarie in lizza per l’Efebo d’Oro, 7 opere prime o seconde in concorso per l’Efebo Prospettive, oltre al Premio Efebo d’Oro Nuovi Linguaggi – Città di Palermo e numerose altre iniziative.

I film vincitori dei due concorsi saranno decretati dalle giurie composte, per l’Efebo d’Oro da Egle Palazzolo (presidente del Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema), Roberto Escobar (critico cinematografico), Frederic Farrucci (regista), Olivia Magnani (attrice) e Leena Pasanen (direttrice Biografilm Festival); per l’Efebo Prospettive da Doriana Leondeff (sceneggiatrice), Maryam Goormaghtigh (regista) e Francesco Calogero (regista). L’Efebo d’Oro è organizzato dal Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, ed è realizzato con il contributo del Ministero dei Beni Culturali, Direzione Generale Cinema; Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo / Sicilia Film Commission nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei – Cinema e Audiovisivo; Comune di Palermo – Assessorato alle CulturE. Main Sponsor Banca Popolare Sant’Angelo e Fondazione Curella. Partner Institut français Palermo.

