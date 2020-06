Circoli Lega dei Meridionali: “Sicilia non è contenitori di voti, serve progetto”

“In vista delle future competizioni elettorali, c’è chi pensa che la Sicilia sia solo un contenitore di voti aprendo a federazioni con movimenti autonomisti sicilianisti, senza proporre un vero progetto ed una vera proposta politica, mentre i Circoli della Lega dei Meridionali operano ogni giorno sul territorio e quindi siamo interessati solo ad un progetto politico che riguardi la nostra terra. Gli accordi elettorali vengono dopo il progetto politico”. Lo dice Anna Zizzo, coordinatrice regionale movimento Circoli della lega dei Meridionali.

“La Lega di Salvini e Candiani ci spieghi cosa ha fatto e cosa intende fare per la Sicilia – aggiunge – e non pensi che può presentarsi ai tavoli delle elezioni locali senza produrre prima un progetto che guardi agli equilibri nazionali ed al diritto di rappresentanza che il progetto autonomista siciliano necessita a livello nazionale. Sembra, peraltro, che sia in atto un ‘abbraccio mortale’ tra Lega ed Mpa, abbiamo già avuto 4 anni di un governo a guida Mpa e siamo certi che non serve alla Sicilia questo genere di politica e di politici”.

“La Lega spieghi se è venuta in Sicilia per proporre questo progetto di rinnovamento perché ci pare ben poca cosa”, sottolinea Anna Zizzo. Il movimento Circoli della Lega dei Meridionali ribadisce la disponibilità a collaborare con tutti i gruppi autonomisti sicilianisti presenti che hanno a cuore gli interessi della Sicilia e lo sviluppo delle risorse e del patrimonio culturale ed artistico che ci offre, per essere alternativi ad una politica di svendita della Sicilia, di cui si sono fatti interpreti gli ultimi governi”, conclude Zizzo.