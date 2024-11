Cittadini, Rap e Reset in campo per “Piazze pulite” a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Tutti in campo per il bene della città di Palermo. Potrebbe sintetizzarsi così l’iniziativa “Piazze Pulite”, che vede impegnati insieme Rap, Reset e le associazioni “Idea e Azione” e “Quartiere Pulito”, nella cura e sistemazione di alcune delle piazze più importanti del capoluogo siciliano. La seconda tappa di questo progetto ha visto come protagonista Piazza Lolli, nei pressi dell’omonima stazione vicino via Dante. L’idea è quella dare un volto nuovo e pulito a delle piazze che spesso sono degradate e si svolgerà nelle giornate di martedì e giovedì, con protagoniste anche le piazze San Francesco di Paola e Amendola. All’evento hanno partecipato diverse decine di cittadini, ma anche chi deve scontare una esecuzione penale esterna con lavori socialmente utili.

“Oggi sono felice perchè sono giornate particolari – ha detto Giuseppe Todaro, presidente di RAP -. Questo credo che sia un percorso che abbiamo fatto con le Associazioni e siamo contentissimi di averlo fatto, anzi lo stiamo ampliando e lo vorrò ampliare. E’ veramente una chiusura di un cerchio, perchè credo che per dare dignità a questa città dobbiamo unire tutti i puntini. I puntini sono sicuramente le società partecipate come RAP e RESET, ma sono i cittadini, sono le associazioni, sono i commercianti. Forse tutti insieme possiamo riuscire a dare una nuova dignità a questa città. Quello di oggi è messaggio positivo perchè contaminiamo i cittadini bravi agli altri che io credo che ascoltando e vedendo queste azioni mi auguro, spero e auspico che facciano lo stesso”.

Soddisfatto della riuscita del progetto anche l’assessore all’ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi: “E’ un’iniziativa lodevolissima è un percorso che stiamo costruendo di collaborazione tra le associazioni e il Comune di Palermo perchè l’ho sempre detto e lo sostiene tutta l’amministrazione: rendiamo le nostre piazze più pulite solo attraverso una collaborazione con i cittadini. Nonostante episodi di abbandoni di rifiuti ingombranti e non solo noi non ci arrendiamo e andiamo avanti perchè siamo convinti che ce la possiamo fare”.

