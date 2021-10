Clima, Papa Francesco “Sono i bambini i più saggi. Ascoltiamoli”

ROMA (ITALPRESS) – "Sei anni fa, ho pubblicato la lettera enciclica Laudato si', sulla cura della casa comune, facendo appello a un nuovo dialogo condiviso sulla nostra casa comune – su come stiamo forgiando negativamente il futuro del nostro pianeta con il nostro comportamento irresponsabile. Sono lieto di vedere che l'enciclica ha avuto un impatto positivo sui nostri sforzi di prenderci cura della nostra casa comune nella Chiesa, nelle nostre comunità ecumeniche e interreligiose, nei circoli politici ed economici, nelle sfere educativa e culturale, e non solo". E' parte del testo inedito di Papa Francesco che costituisce la prefazione al libro Laudato si' Reader, pubblicato da Libreria Editrice Vaticana (Lav) in occasione di Cop26, pubblicato dal Corriere della Sera. Il Pontefice esorta a "seguire la guida" dei più piccoli nell'affrontare la sfida climatica e non solo. Il "Grido della Terra e il Grido dei Poveri" – si legge ancora nel testo – che ho presentato nella Laudato si' come conseguenza emblematica del nostro fallimento nel prenderci cura della nostra casa comune è stato amplificato di recente dall'emergenza del Covid-19, che l'umanità sta ancora cercando di contrastare. Perciò, una crisi ecologica, rappresentata dal "grido della terra" e una crisi sociale, rappresentata dal "grido dei poveri", sono state rese letali da una crisi sanitaria: la pandemia del Covid-19". "Ciononostante, non dimentichiamo che le crisi sono anche finestre di opportunità: sono occasioni per riconoscere e imparare dagli errori del passato. Il recente passato ci ha mostrato che sono soprattutto i nostri bambini ad aver capito la portata e l'enormità delle sfide che la società ha di fronte, specialmente la crisi climatica. Dobbiamo ascoltarli con cuori aperti. Dobbiamo seguire la loro guida perché sono saggi nonostante l'età…". (ITALPRESS). spf/red 31-Ott-21 08:21