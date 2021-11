Cloud, crescono gli investimenti delle imprese italiane

MILANO (ITALPRESS) – Le imprese italiane investono sempre di più nella "nuvola", anche se l'adeguatezza delle competenze per usufruire di tutti i vantaggi dati dalla tecnologia non è ancora totalmente sviluppata. L'Osservatorio Cloud Transformation, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, stima in 3,84 miliardi di euro (+16% rispetto al 2020) il mercato del Cloud in Italia nel 2021. Tuttavia, circa un terzo delle imprese coinvolte nell'osservatorio dichiara di non aver ancora accompagnato questo percorso tecnologico con azioni di cambiamento organizzativo, come l'arricchimento delle competenze del personale esistente, il potenziamento della struttura organizzativa con specialisti nelle tecnologie Cloud, o la revisione dei processi aziendali coinvolti. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, nell'ambito dello sviluppo strategico della propria offerta di soluzioni digitali, ha sviluppato due applicativi totalmente in cloud che non necessitano di particolari capacità informatiche data la loro accessibilità e semplicità d'uso: Genya Bilancio e Genya CFO. "Puntiamo moltissimo sulla semplicità e sull'intuitività dei nostri applicativi cloud. Oltre alla facilità d'accesso tipica delle soluzioni sulla nuvola, i nostri applicativi devono consentire agli operatori di concentrarsi esclusivamente sulla materia bilancistica senza doversi far distrarre da ostacoli causati da poca competenza digitale – dice Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia -. Nello sviluppo delle nostre soluzioni traiamo ispirazione dal mondo delle telecomunicazioni che offre sempre di più apparecchi plug and play". La soluzione in cloud Genya Bilancio consente a Professionisti e Imprese, che elaborano i bilanci internamente, di redigere, in modo facile e veloce, i bilanci d'esercizio annuali, infrannuali, simulati o straordinari, producendo automaticamente tutta la documentazione. Genya Bilancio integra, oltre alle classiche funzionalità legate all'adempimento, strumenti di Business Intelligence e Collaborazione per fornire il massimo del valore e del servizio. Grazie a strumenti di importazione guidata, tutti i dati contabili possono essere acquisiti e automaticamente mappati dai gestionali, consentendo di produrre risultati in modo ancora più veloce. In sinergia con Genya Bilancio opera, sempre in cloud, Genya CFO. Sviluppata in collaborazione con RSM, tra le prime aziende di revisione al mondo, Genya CFO consente, partendo dalla situazione contabile o dal bilancio, di ottenere automaticamente una ricca serie di indici di bilancio, dati analitici e prospettici arricchiti dalla gestione di un'analisi finanziaria grazie all'interpretazione automatica della Centrale Rischi ed il rating del Medio Credito Centrale. "Potremmo paragonare l'operatività di Genya Bilancio al check up medico di un'impresa e quella di Genya CFO alle visite specialistiche di approfondimento. Con queste sinergiche soluzioni in cloud professionisti e imprenditori potranno stabilire ed approfondire lo stato di salute di un'impresa in modo collaborativo, ubiquitario, semplice e immediato. Il cloud è una risorsa importante che Wolters Kluwer Italia intende valorizzare con soluzioni adeguate", conclude Angeleri. (ITALPRESS). abr/com 15-Nov-21 11:18