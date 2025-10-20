CNA Sicilia presenta l’Osservatorio “Comune che vai, fisco che trovi”

PALERMO (ITALPRESS) – Quante tasse pagano realmente le PMI siciliane e qual è il capoluogo più tassato dell’isola? A queste domande risponderà il Rapporto “Comune che vai, fisco che trovi” che CNA Sicilia presenterà domani, martedì 21 ottobre 2025. Lo studio, realizzato dall’Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese del Dipartimento politiche fiscali e societarie di CNA, sarà presentato alle ore 9.30 presso la Sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo, in un evento dedicato alle dinamiche fiscali che interessano le realtà imprenditoriali più piccole del territorio.

L’incontro rappresenta un momento di approfondimento cruciale per analizzare il complesso panorama tributario locale e le sue ricadute sulla competitività e sulla sostenibilità delle piccole imprese. L’Osservatorio si propone di fotografare le criticità e di avanzare proposte concrete per un sistema fiscale più equo e semplice.

Dopo i saluti istituzionali di Domenico Provenzano, Presidente Territoriale CNA Palermo, e di Filippo Scivoli, Presidente Regionale CNA Sicilia, l’evento entrerà nel vivo con l’introduzione di Maurizio Merlino di CNA Sicilia. A seguire, Giovanna Aiello, Coordinatrice dell’Ufficio Fiscalità Indiretta e Adempimenti di CNA Nazionale, curerà la presentazione ufficiale dell’Osservatorio.

La sessione degli interventi vedrà la partecipazione di autorevoli relatori: Antonio Perrone, Professore ordinario di Diritto Tributario all’Università degli Studi di Palermo, porterà una lettura accademica e giuridica delle tematiche; Brigida Alaimo, Assessore al Bilancio e alle Finanze del Comune di Palermo, porterà la prospettiva dell’ente locale; Dario Lettero Daidone, Presidente della Commissione “Bilancio” dell’ARS, illustrerà il punto di vista dell’Assemblea Regionale; Alessandro Dagnino, Assessore Regionale dell’Economia, concluderà gli interventi con la visione della Regione Siciliana. Le conclusioni saranno affidate a Piero Giglione, Segretario Regionale di CNA Sicilia.

