Collins vince il “Palermo Ladies Open”

Danielle Rose Collins ha fatto suo oggi il del 32esimo “Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 con 235.238 dollari di montepremi disputato sulla terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano. La tennista statunitense, numero 1 del tabellone e 44 del mondo, ha piegato in finale la rumena Elena Gabriela Ruse, proveniente dalle qualificazioni e 137 del ranking Wta, col punteggio di 6-4 6-2.

Per la Collins è il secondo titolo internazionale della carriera, dopo il 125 di Newport Beach vinto nel 2018. E’ la prima statunitense a vincere sui campi del Country Time Club di Palermo: nel corso di questo torneo non ha mai perso un set. Grazie a questo trionfo, domani, salirà alla posizione numero 35 della classifica mondiale, avvicinando così al suo best ranking (23). “Voglio congratularmi con Ruse, perchè ha giocato un grandissimo torneo. Le auguro il meglio e di migliorare settimana dopo settimana. Ringrazio tutti coloro che permettono un calendario così pieno, in particolare i fisioterapisti e i dottori che mi hanno aiutato tanto durante questa settimana. Per quanto mi è accaduto negli ultimi due anni ho pensato di ritirarmi, se sono qui è merito dei medici”, ha dichiarato dopo il trionfo odierno la Collins.

(ITALPRESS).